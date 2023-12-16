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Kamyonetin Yanına Dalan Tır, 5 Kişiyi Yaraladı

16 Aralık 2023 00:25 Güncelleme: 00:26 Abone Ol

Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına tırın dalması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.