Kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı

Güncelleme:
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Gökhan T. yönetimindeki 16 JGA 91 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralandığı öğrenilen sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmeyince, tedavisini olay yerinde ambulansta yaptı.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
