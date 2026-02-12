Haberler

Bursa'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hafif Yaralandı

Bursa'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hafif Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl ilçesinde Gökhan T. yönetimindeki kamyonet, kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tedavisi olay yerinde yapıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Gökhan T. yönetimindeki 16 JGA 91 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralandığı öğrenilen sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmeyince, tedavisini olay yerinde ambulansta yaptı.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Kilo vermek için eldiven taktı, Avrupa şampiyonu oldu

Zayıflamak için boksa başladı, devamında olanları kendisi de beklemedi