Kamyonetin kasasından düşen çuvala son anda manevra yaptı

ESENYURT'ta seyir halindeki kamyonetin kasasındaki çuvallardan biri yola düştü. Arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsü, çuvalı son anda fark ederek manevra yaptı. Sürücünün çuvala çarpmaktan kılpayı kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde, saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki kamyonetin kasasından bir çuval yolun ortasına düştü. Kamyonetin arkasından gelen hafif ticari araç sürücüsü, düşen çuvalı son anda fark ederek manevra yaptı. Çevredekilerin uyarısına rağmen kamyonet sürücüsü yoluna devam ederek uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.