Gaziantep'te bir şahıs, trafikte seyir halinde olan kamyonetin kasasındaki tahtaların üzerinde uyuyakaldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar tehlikeli yolcuğun bu kadarı da olmaz dedirtti.

Kamyonetin kasasında uyuyan adam trafikte böyle seyretti

Seyir halindeki kamyonetteki tahtaların üzerinde uyuyakaldı

Tehlikeli yolcuğun böylesi görülmedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, trafikte seyir halinde olan kamyonetin kasasındaki tahtaların üzerinde uyuyakaldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar tehlikeli yolcuğun bu kadarı da olmaz dedirtti.

Gaziantep'te cep telefonu kamerasına yansıyan tehlikeli yolcuk anları pes dedirtti. İnşaat işçisi olduğu iddia edilen bir şahıs, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde seyir halinde olan kamyonetin kasasındaki tahtaların üzerinde uyuyakaldı. Tehlikeli yolculuk sırasında hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olması ise dikkat çekti.

Şahsın kendi can güvenliği ile trafik güvenliğini tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı.