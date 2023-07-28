Kamyonetin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Saffet İ. idaresindeki 80 KN 710 plakalı kamyonet, Yenigün köyü Akarca yaylası mevkiinde Yasin Dertli (65) idaresindeki 80 ABY 926 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Dertli, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel