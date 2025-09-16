Haberler

Kamyonetin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kamyonetin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü Atakan Güngör, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü Atakan Güngör (44), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.Ç.'nin (53) kontrolündeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, Atakan Güngör'ün kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kasksız bisikletin sürücüsü Güngör, yol kenarına savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güngör, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atakan Güngör, kurtarılamadı. A.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

PKK'ya para akıtan komutanlar! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki Zelal'e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...

Sapık komşu, 19 yaşındaki Zelal'e dehşeti yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.