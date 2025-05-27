Kamyonetin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kamyonetin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım'a kamyonet çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

E.A. yönetimindeki 55 ARL 510 plakalı kamyonet, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Tuğra Yıldırım, kurtarılamadı.

Sürücü E.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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