Kamyonetin Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kamyonetin Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir kamyonetin çarpması sonucu 4 yaşındaki Enes Çelebi hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetten düşerek öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Kocagür Mahallesi'nde meydana gelen olayda yakınlarının kamyonetten düşerek hayatını kaybettiğini söylediği Enes Çelebi'nin ölümünü şüpheli buldu.

Kamyonet çevresinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma ekipleri, araç lastiğinde kan izine rastladı.

Bunun üzerine ekipler, çocuğun akrabası olan araç sahibi M.Ö'nün (37) ifadesine başvurdu.

Aracın geri manevra yaptığı esnada çocuğa çarptığını itiraf eden sürücü, gözaltına alındı.

Öte yandan, Çelebi'nin annesiyle bir yakınının nişanı için mahallede bulunduğu öğrenildi.

Olay

Kocagür Mahallesinde dün, 4 yaşındaki Enes Çelebi'nin Kocagür Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybederek yere düştüğü belirtilmişti.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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