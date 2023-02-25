Kamyonetin arkasına asılan çocukların tehlikeli yolcuğu kamerada
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ELAZIĞ'da seyir halindeki kamyonetin kasasına asılan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ELAZIĞ'da seyir halindeki kamyonetin kasasına asılan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ-Malatya kara yolu Çaydaçıra Kavşağı'nda 3 çocuk plakası öğrenilemeyen hareket halindeki kamyonetin arkasına asıldı. Uzun süre kamyonetin kasasında asılı halde yolculuk yapan çocuklar, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel