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Kamyonetin Arkadan Çarptığı Otomobilde Yaralılar

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde bulunan sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi'nde D-100 kara yolunda kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde bulunan sürücü Saci Kılıçaslan ve eşi Necla Kılıçaslan yaralanarak otomobilde sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası araçtan çıkarılan yaralılardan Necla Kılıçaslan'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesi D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yener Kara yönetimindeki 34 DY 0510 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan Saci Kılıçaslan idaresindeki 31 RAB 67 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Saci Kılıçaslan ve eşi Necla Kılıçaslan araçta sıkışırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve eşi itfaiyenin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Satı Kılıçaslan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Necla Kılıçaslan ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Yener Kara jandarma tarafından gözaltına alındı. Necla Kılıçaslan'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA Erol POLATGEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Kocaeli Güncel trafik Gebze Yaşam Kaza

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