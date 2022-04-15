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Kamyonetin altında kalan Yusuf, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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Kamyonetin altında kalan Yusuf, toprağa verildi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kamyonetin altında kalan Yusuf Çağlar Yılmaz'ın (4) cenazesi, toprağa verildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kamyonetin altında kalan Yusuf Çağlar Yılmaz'ın (4) cenazesi, toprağa verildi.

Gültepe Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Suat Kılıç'ın geri manevra yaptığı kamyonet, Yusuf Çağlar Yılmaz'a çarptı. Küçük Yusuf kaza yerinde hayatını kaybetti, annesi Derya, babası Murat ve yakınları sinir krizi geçirdi. Yusuf Çağlar Yılmaz'ın cenazesi, bugün Zeytinli Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan Suat Kılıç da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kamyonetin altında kalan Yusuf, toprağa verildi

Kamyonetin altında kalan Yusuf, toprağa verildi

Kamyonetin altında kalan Yusuf, toprağa verildi

Kamyonetin altında kalan Yusuf, toprağa verildi

Kamyonetin altında kalan Yusuf, toprağa verildi

Kamyonetin altında kalan Yusuf, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Suat Kılıç, Kamyonet, Kocaeli, Fatih, Güncel, Haberler

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