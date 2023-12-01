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Kamyonetin altında kalan yaşlı adamı hayata döndürmek için zamanla yarıştılar

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geri geri giden kamyonetin çarptığı yaşlı adam aracın altında ezildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran adamı hayata döndürmek için zamanla yarıştı. Kalbi çalıştırılan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonetin altında kalan yaşlı adamı hayata döndürmek için zamanla yarıştılar

Kamyonetin ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geri geri giden kamyonetin çarptığı yaşlı adam aracın altında ezildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran adamı hayata döndürmek için zamanla yarıştı. Kalbi çalıştırılan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Z.Ç., 16 BHL 69 plakalı kamyonet ile geri geri manevra yapmak istedi. Bu sırada kamyonun yanında yürüyen 65 yaşlarında olduğu öğrenilen yaşlı adama kamyonet çarparak ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında kalan vatandaşı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, kalbi duran yaşlı adamı hayata geri döndürmek için zamanla yarıştı. Suni teneffüsün de yapıldığı adamın kalbi çalıştırılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya sebep olan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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