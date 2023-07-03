Bursa'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçen 8 yaşındaki kıza kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan minik kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonetin altında kalan 8 yaşındaki kız hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçen 8 yaşındaki kıza kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan minik kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik Topkapı Caddesi'nde caddeden karşıya geçen Asya Taşkın'a karşıdan gelen Ahmet Köse'nin kullandığı kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalan minik kız ağır yaralandı. Vatandaşların çabasıyla hastaneye kaldırılan Asiye Taşkın Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen minik kız kurtarılamadı. Sürücü Ahmet Köse ise gözaltına alındı.