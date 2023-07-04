Kamyonetin açık kasa kapağı yayanın kafasına çarptı
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Osmaniye'de hareket halindeki kamyonetin açık bırakılan demir kasa kapağı, kaldırımda yürüyen bir yayanın kafasına çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de hareket halindeki kamyonetin açık bırakılan demir kasa kapağının kaldırımda yürüyen yayanın kafasına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyen yayanın kafasına, seyir halindeki kamyonetin açık bırakılan kasasının kapağı çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi yaralandı.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel