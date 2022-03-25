Kamyoneti sulama kanalına devrilen sürücü yaralı halde kurtarıldı

ADANA'da, bulvarın ortasında geri manevra yapan taksiye çarpmamak için sürücünün direksiyonu ani bir hareketle sola çevirdiği kamyonet, boş sulama kanalına devrildi. Ters dönen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkıp, yaralı halde sulama kanalı içinde yatarak yardım isteyen sürücü Sudi Gürüm (46), itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Çalıştığı ekmek fabrikasına gitmek için 35 APM 356 plakalı kamyoneti ile yola çıkan Sudi Gürüm, iddiaya göre bulvarın ortasında geri manevra yapan taksiyi fark edip, çarpmamak için direksiyonu ani bir hareketle sola çevirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, demir bariyerleri yıkarak yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi. Ters dönen araçta yaralanan Gürüm, kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Kazayı görüp, sulama kanalı içinde bir kişinin yardım istediğini fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirmesi üzere olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kanal içindeki Gürüm, sedyeye alınıp, halat yardımıyla yukarıya çekilerek kurtarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Gürüm, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya neden olduğu ile sürülen taksiyi tespit etmek için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.