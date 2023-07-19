Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonete motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan motosikletin genç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Orhangazi'ye bağlı Üreğil kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İznik'ten Orhangazi istikametine doğru giden Enes Koca idaresindeki 16 BDK 006 plakalı motosiklet, Orhangazi istikametinden gelip Üreğil kavşağından giriş yapmak için dönüş yapmak isteyen Mehmet D. yönetimindeki 16 NDJ 75 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada motosikletin genç sürücüsü Enes Koca ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Kafasında kas olmasına rağmen ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Enes Koca olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Mehmet D. jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.