Kamyonete Bağlanan Köpek Sürüklenerek Öldürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonete bağlanarak sürüklenen bir köpek, olayın ardından hayatını kaybetti. İki şüpheli gözaltına alındı ve hayvan koruma kanununa muhalefetle suçlandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde kamyonete bağlanarak sürüklenen bir köpek öldü. Olay ile ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Milas'ın Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetin arkasına iple bağlanarak sürüklenen bir köpek öldü. Olayla ilgili Muğla Valiliği'nden açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesinde 27. 11. 2025 günü saat 13.10'da sosyal medyada 'Aracın arkasına bağlanmış köpeğin sürüklendiği' görüntüler yayımlanmıştır. Görüntüler üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı derhal olaya müdahale ederek saat 14.00 sıralarında şüpheliler T.G. (50) ve M.Y. (33) araçla birlikte yakalanmıştır. Yapılan inceleme neticesinde köpek, şüphelinin evinin bahçesinde ölü olarak bulunmuştur. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile her iki şüpheli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınmıştır" denildi.

Haberler.com
