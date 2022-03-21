Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş öldü - Haberler

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Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş öldü

Demirören Haber Ajansı - Kadir Çelik - Güncel
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KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise öldü.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise öldü.

Kaza, dün akşam Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı 46 ACA 293 plakalı ve küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı. Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetteki 41 küçükbaşın da öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş öldü

Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş öldü

Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş öldü

Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş öldü

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Kamyonet, Fatih, Kaza, Ölü, Güncel, Haberler

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