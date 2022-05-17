Kamyonet ve traktör yüklü TIR, üst geçide sıkıştı - Haberler

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Kamyonet ve traktör yüklü TIR, üst geçide sıkıştı

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
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Kamyonet ve traktör yüklü TIR, üst geçide sıkıştı

NİĞDE'de kamyonet ve traktör taşıyan TIR, üst geçide sıkıştı.

NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de kamyonet ve traktör taşıyan TIR, üst geçide sıkıştı. Kazada, kamyonetin kasasıyla traktörde hasar oluştu.

Kayseri- Niğde kara yolu polis okulu köprülü kavşağında Numan Y. yönetimindeki 42 DIA 35 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü kamyonetin kasası, üst geçide sıkıştı. Numan Y., aracı durdururken, dorsedeki kamyonet ile traktörde hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmayla TIR kurtarıldı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Kamyonet, Traktör, Polis, Niğde, Güncel, Haberler

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