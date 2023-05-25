Kamyonet ve Otomobil Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da farklı tarihlerde otomobil ile kamyonet çalan H.A. ve F.Ç. yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da farklı tarihlerde otomobil ile kamyonet çalan H.A. ve F.Ç. yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesindeki farklı caddelerde çalınan otomobil ve kamyonetle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin H.A. ve F.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla, çaldıkları araçlarla yakalanıp, gözaltına alındı. Araçlar sahiplerine teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)