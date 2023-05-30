Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesi D300 karayolunda açık kasa kamyonetin arızası sebebiyle park halinde duran tıra arkadan çarpması sebebiyle 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kemaliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Burhan Coşkunidaresindeki 45 SA 1239 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette arızası sebebiyle sağ şerit üzerinde duran ve güvenlik işaretlemeleri de bulunan 51 AB 136 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü Burhan Coşkuneşi Ayşe Coşkunaraç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışanlara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, araç sürücüsü Burhan Coşkunağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Coşkun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.