Kamyonet Sürücüsüne 15 Yıl Hapis İstemi

Güncelleme:
Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan kamyon sürücüsüne, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçu ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Olayın detayları ve sanığın ifadesi iddianamede yer aldı.

EFSA ÇAĞLA YAVUZ - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kız kardeşin ölümüne sebep olan sürücü hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Kırım Caddesi, Emek Mahallesi'nde Murat Ü'nün idaresindeki park halindeki kamyonetin birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen Anıl Gülçür ve Semra Çevik'e çarptığı, 66 yaşındaki Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.

Çevik'in ise kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybettiği aktarılan iddianamede, sürücü Murat Ü'nün olay yerinde gözaltına alındığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Murat Ü, kamyon şoförü olarak çalıştığını, olay günü Kırım Caddesi üzerinde yolun sol tarafında kamyonu çalışır vaziyetteyken park halinde beklediğini, arkasından çalıştığı firmaya ait diğer kamyonun geldiğini görünce yol vermek istediğini, bu esnada manevra yaparak yola devam ettiğini anlattı.

Manevra yaptığı sırada bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ettiğini savunan Murat Ü, "Aracı hemen durdurdum, durdurduğumda iki kadının üzerinden geçmiş olduğumu fark ettim, şahısları aracın kör noktasında kalması sebebiyle görmedim, bu olayda kusurum yoktur. Araç çalıştığı için herhangi bir ses de duymadım." beyanında bulundu.

İddianamede bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren B.Ş. ise Murat Ü'nün yol kapanmasın diye aracı ileri almak istediğini, bu esnada 2 kadının aracın ön tarafında kör noktasında bulunduğunu, şoförün kadınları göremeyip aracı hareket ettirdiğini ve kadınlara çarptığını aktararak, bunun üzerine kendisinin de kamyonun yanına gittiğini ve 112'yi arayarak durumu bildirdiğini ifade etti.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen rapora da yer verilen iddianamede, maktul Gülçür'ün ölüm nedeninin genel beden travmasına bağlı kafa kubbe kemik kırıkları ve iç kanama nedeniyle meydana geldiği, kaza nedeniyle yaralanan Çevik'in ise tedavisi devam ederken hayatını kaybettiği, ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı multitravma ve yaygın doku hasarı olduğu belirtildi.

İddianamede, şu tespitler kaydedildi:

"Sanığın sevk ve idaresindeki kamyonla park halindeyken birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen maktulleri aracın altına aldığı ve üstlerinden geçtiği, maktullerin aracın kör noktasında olduklarını savunmuş ise de sanığın, park yerinden çıkarken aracının etrafını kontrol etmemiş olması, kamyon niteliğindeki aracın görüş alanı dışında kalan yer olmasına karşın gözcü bulundurmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle sanığın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne aykırı davranarak maktullerin ölümünde neden olduğu, bu itibarla üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Sanık Murat Ü'nün, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Ankara 1. Ağır Ceza mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
Haberler.com
