Kamyonet Sürücüsü Trafik Kazasında Tutuklandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan trafik kazasına karıştığı tespit edilen kamyonet sürücüsü tutuklandı. Olay, 30 Temmuz'da meydana geldi ve sürücü ifadesinde kaza yerinden korktuğu için kaçtığını söyledi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karıştığının belirlenmesi nedeniyle gözaltına alınan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Erbeyli Mahallesi'nde 30 Temmuz'da motosikletiyle seyreden Selim Ertaş'ın (44) trafik kazası sonucu yaşamını yitirmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinde bulunan kırık far parçası ve güvenlik kamerası görüntülerinden kazaya bir kamyonetin karıştığını ve sürücüsünün B.Ü. (23) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sürücünün ifadesinde korktuğu için kaza yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ü. tutuklandı.

Olay

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü yakınlarında 30 Temmuz'da bir motosikletin şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirilmiş, motosiklet sürücüsü Selim Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Motosiklete başka bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı değerlendirilmişti.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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