Kamyonet Sürücüsü Geri Manevra Yaparken Park Halindeki Araca Çarptı

Kamyonet Sürücüsü Geri Manevra Yaparken Park Halindeki Araca Çarptı
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Avcılar'da bir kamyonet sürücüsü, geri manevra yaparken park halindeki bir otomobile çarparak olay yerinden kaçtı. Otomobil sahibi Eren Şen, çarpmanın kasıtlı olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayımlandıktan sonra kamyonet sürücüsü bulundu ve özür dileyerek zararını karşılayacağını belirtti.

AVCILAR'da kamyonet sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada park halindeki otomobile çarparak kaçtı. Otomobil sahibi Eren Şen, çarpmanın kasıtlı olduğunu iddia ederek şikayetçi olurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Haziran saat 08.45 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Şen'in yol kenarına park ettiği otomobilin yanından geçen 34 VD 3837 plakalı kamyonet, sürücüsünün geri manevra yapması üzerine otomobile çarptı. Kamyonet şoförü kazanın ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Çarpmanın etkisi ile Şen'in otomobili ve arkasındaki hafif ticari araç hasar gördü. Otomobilin sahibi Eren Şen, otomobiline kasıtlı olarak çarpıldığını iddia ederek polise şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kamyonet kısa sürede bulundu. Kamyonet sahibi Şen'den özür dileyerek zararını karşılayacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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