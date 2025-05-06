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Kamyonet Sürücüsü Çocukla Çarpıp Kaçtı, Tutuklandı

Kamyonet Sürücüsü Çocukla Çarpıp Kaçtı, Tutuklandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yolda oynayan 8 yaşındaki Hızır Metin Kabayel'e çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan F.E.Y. yakalandı ve tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yolda oynayan Hızır Metin Kabayel'e (8) kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olup kaçan F.E.Y. (39), yakalanıp, tutuklandı.

Kaza, geçen hafta cuma günü saat 18.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde meydana geldi. F.E.Y. yönetimindeki 34 GGS 137 plakalı kamyonet, yol üzerinde oynayan Hızır Metin Kabayel'e çarptı. Yaralanan Kabayel, çarpan kamyonetin sürücüsü F.E.Y. tarafından özel bir hastaneye götürüldü. F.E.Y., Hızır Metin Kabayel'i hastaneye bıraktıktan sonra kamyoneti de hastane bahçesine terk ederek, kaçtı. Hayati tehlikesi bulunan Kabayel ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hızır Metin Kabayel, bir gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan sürücünün F.E.Y. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. F.E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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