Kamyonet Sürücüsü Aydın Yücel Doğum Günü'nde Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleşen kazada, kavşakta kamyonla çarpışan kamyonet sürücüsü Aydın Yücel hayatını kaybetti. Yücel'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Aydın Yücel (38) hayatını kaybetti. Yücel'in bugün doğum günü olduğu belirtildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi Orman Deposu yakınlarında meydana geldi. Abdülhadi Şimşek yönetimindeki 45 ASA 070 plakalı kamyon ile Aydın Yücel'in kullandığı 17 SF 622 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada ikiye ayrılan kamyonetin sürücüsü Yücel ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yücel, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın Yücel, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yücel'in bugün doğum günü olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü Şimşek gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

