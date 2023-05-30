Kamyonet şarampole yuvarlandı, bir kişi yaralandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. idaresindeki 09 Y 0405 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yaşar K. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN