Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kamyonet şarampole yuvarlandı, bir kişi yaralandı

Kamyonet şarampole yuvarlandı, bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. idaresindeki 09 Y 0405 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yaşar K. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yenipazar Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title