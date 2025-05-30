Kamyonet Refüje Çarptı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu araçtaki yolcu öldü, sürücü ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali C. (51) idaresindeki 45 B 4089 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu Salihli Mersindere Mahallesi geçişinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücü Ali C. ile yolcu Ali Bayraktar (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayraktar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.