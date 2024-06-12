Kamyonet Kendiliğinden Hareket Ederek Yan Yattı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde müşteriye getirdiği beyaz eşyayı indirdikten sonra sürücüsünün park ettiği kamyonet, kendiliğinden hareket ederek yoldan çıkıp yan yattı.

Kaza, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi, Körfez Caddesi üzerinde meydana geldi. Beyaz eşya firmasına ait 41 AGY 666 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer K., müşteriye getirdiği ürünü indirdikten sonra aracı yol kenarına park etti. Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden kamyonet yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra yoldan çıkarak Tatlıkuyu Vadisine uçtu. Beyaz eşyayı bıraktıktan sonra geri döndüğünde kamyoneti yerinde bulamayan Ömer K. büyük şaşkınlık yaşadı.

Kamyonetin bakımlarının yeni yapıldığını belirten Ömer K. "Müşterinin buzdolabını teslim etmek için aracı binanın önüne park edip el frenini çektim. Eşyayı yukarı çıkarıp indiğimde araç yoktu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.