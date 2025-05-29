Kamyonet Kazası Davasında Şüpheli Tutuklandı

Kamyonet Kazası Davasında Şüpheli Tutuklandı
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Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe, jandarma işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe'nin, jandarmadaki işlemleri tamamladı. Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Öğe, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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