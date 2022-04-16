Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
 - Güncelleme:
Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

İZMİR'de, park halindeki kamyonet, içindeki 2 ton patatesle çalındı.

İZMİR'de, park halindeki kamyonet, içindeki 2 ton patatesle çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Nisan günü, İsmet Paşa Mahallesi 3530 Sokak'ta meydana geldi. Bahar Arıkanlı'nın (42) evinin önünde park halinde bulunan 35 YMF 09 plakalı kamyoneti, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı. Hırsızlık anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah kalktığında kamyonetin çalındığını fark eden aile, polise haber verdi. Polis ekipleri, kamyonetin bulunması için çalışma başlattı.Aracın sahibi evli ve 4 çocuk annesi Bahar Arıkanlı, olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşın henüz kamyonetin bulunamadığını belirterek, "Eşim Bayram Arıkanlı sokak sokak gezerek patates satıyordu. Çocuklarımın ekmeğiydi. Eşim çalışıp geçimimizi sağlıyordu. Başka bir gelirimiz yok. Arzumuz aracımızın bir an önce bulunması. Yerini bilen varsa Allah rızası için söylesin" diye konuştu.


Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Hırsızlık, Kamyonet, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title