KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Haberler

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KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAKARYA'nın Geyve ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya'nın Adapazarı ile Geyve ilçeleri arasındaki yolda kaydedilen görüntülerde, Geyve yönüne giden 61 ADS 613 plakalı kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması tepki çekti. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, kamyonetin kasasında yolculuk yapanların çekim yapılmaması yönünde işaretler yaptıkları görüldü. Görüntülerde, kamyonetin kasasında en az 6 kişinin yolculuk yaptığı, bazılarının kasanın demirlerine oturduğu, bir kişinin ise kasa demirine basarak tehlikeli bir şekilde ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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