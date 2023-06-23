Bursa'nın İnegöl ilçesi Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete alt geçitinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete alt geçitinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde meydana geldi.

İnegöl caddesi üzerinden Mesudiye mahallesine seyir halinde olan sürücü Hasan P.yönetimindeki 16 AUV 289 plakalı otomobil sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen sürücü Hasan K.yönetimindeki 35 R 9875 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Oğuzhan P.yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.