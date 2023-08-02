Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Rasih Kaplan Caddesinden Hal istikametine seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki 07 UV 312 plakalı kamyonet, Mehmet Oğuz Bulvarı'ndan Aydın Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.M.A. idaresindeki 31 ALB 966 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Korkutan kazada motosiklette sürücünün arkasında yolcu olarak bulunan A.Y. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.