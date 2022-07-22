Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler

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Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Kaza yeri Ambulans ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi Kazaya karışan araçlar Yaralıların ambulansa taşınması AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza yeri

Ambulans ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi

Kazaya karışan araçlar

Yaralıların ambulansa taşınması AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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