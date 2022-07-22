Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı Kaza yeri Ambulans ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi Kazaya karışan araçlar Yaralıların ambulansa taşınması AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza yeri Ambulans ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi Kazaya karışan araçlar Yaralıların ambulansa taşınması AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. AA / Musa Ölmez - Güncel Aydın Güncel Haberler

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