Kamyonet ile kafe arasında geçen bir yaşam hikayesi: Cemile Örek'in azmi

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Cemile Örek, eşinin iş kazası geçirmesinin ardında açtığı kafeyle evinin geçimini sağlıyor.

Cemile Örek'in (47) demir ustası olan eşi Hanifi Örek, çalıştığı fabrikada iş kazası geçirdi.

Kazanın ardından 5 kişilik Örek ailesi, bir süre yakınlarının desteği, işsizlik maaşı ve aldıkları tazminatla geçimlerini sağladı.

Cemile Örek, bu süreçte hem eşi hem de çocuklarının geçimini sağlayabilmek adına çalışmaya karar verdi.

Payas Belediyesinin de kendisine destek vermesiyle Örek, 2009'da Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin bahçesindeki lokantasında ev yemekleri yapıp satmaya başladı.

Bir süre sonra lokantasını kafeye dönüştüren Örek, işinin yanı sıra eşinin sağlığı ve çocuklarının da eğitimiyle yakından ilgilendi.

Bir kızını üniversiteden mezun eden ve evlendiren Örek, 20 yaşındaki diğer kızının üniversite eğitimini tamamlaması için elinden geleni yapıyor.

Örek, kendi isteğiyle liseden sonra eğitimine devam etmeyen 23 yaşındaki kızı Buse Nur ile kafede çalışmaya devam ediyor.

"Ayakları üzerinde durabilen evlatlar yetiştirdim"

Cemile Örek, AA muhabirine, hayattaki en büyük destekçisinin kızları olduğunu söyledi.

Eşinin rahatsızlığından sonra geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Örek, belediyenin desteğiyle iş sahibi olduğunu belirtti.

Ailesine destek olabilmek adına yıllardır çabaladığını ifade eden Örek, şöyle konuştu:

"Okul sürecinde yeri geldi çocuklarım burada uyuyorlardı, ben müşteriyle ilgileniyordum. Çocuklarımı okutup, kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri için çalıştım. Rabbime binlerce şükürler olsun. Büyük kızımı okuttum, üniversitesini bitirmesine destek oldum. Büyük kızım yuvasını kurdu ve şu an en küçük kızımı okutma çabasındayım. Ekmeğini alır, ayaklarının üzerinde durursa o bana yeter. Güçlü anne olarak, ayakları üzerinde durabilen evlatlar yetiştirdim çok şükür."

Annesine kafede yardım eden Buse Nur Örek de işini severek yaptığını belirtti.

Kafenin artık evi gibi olduğunu anlatan Örek, "Çocukluğumuz burada geçti, burada büyüdük. Annem çok güçlü bir kadın, biz de onun güçlü kızlarıyız." diye konuştu.