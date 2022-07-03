KAMYONET HIRSIZININ SABIKA DOSYASI ŞAŞIRTTI

BAHÇELİRVLER'de park halindeki bir kamyoneti çalan Çetin A.(45) polis tarafından yakalandı. Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen şüphelinin, 30 ayrı suçtan arandığı, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin kamyonet çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocasinan Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta İrfan T.'ye ait kamyonet park halindeyken çalındı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde kamyoneti çalan hırsızın Çetin A. olduğu belirlendi.

SUÇ KAYITLARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Gözaltına alınan Çetin A.'nın üzerinden farklı bir isme düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelinin, 30 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkarıldı. Şüphelinin daha önce hayvan, otomobil, araç içi hırsızlığı ile resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlarından 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 8 adet büyükbaş ve küçükbaş havyan, ev hırsızlığı, hükümlü tutuklunun kaçmasına yardım, sahte kimlik kullanmak suçlarından 30 ayrı arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Çetin A. hakkında ayrıca çeşitli suçlardan toplam 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Çetin A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel