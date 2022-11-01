Tekirdağ'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 1'i bebek 2 ölü Güncel Haberler Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı. Ön tarafı hurdaya dönen kamyonetteki biri bebek 2 kişi öldü. 6 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan trafik kazası bir bebeği hayattan kopardı. Sarılar Mahallesi karayolu üzerinde Batuhan D. yönetimindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kamyonetin ön tarafı çarpmanın şiddetiyle hurdaya döndü. Kamyonetin şoför mahalli ile aracın açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı. 6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5-6 aylık olduğu belirtilen bebek ile 1 kadınyaşamını yitirdi. 1'i çocuk 6 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. KAYMAKAM KAZA YERİNDE Öte yandan Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, olay yerine gelerek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk'ten bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hisarcık Çorlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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