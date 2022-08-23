Kamyonet, duvarı yıkarak evin avlusuna daldı: 2 yaralı Güncel Haberler MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kamyonet, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna girerken, 2 kişi yaralandı. MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kamyonet, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna girerken, 2 kişi yaralandı. Kaza, 02.00 sıralarında, Dicle Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AAS 671 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna daldı. Kazada araçtaki 2 kişi, yaralandı. Evdekiler, gürültüye panikle uyanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hurdaya dönen araç da vinç ve çekici ile kaldırıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş Tragger Dicle Güncel Haberler

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