Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Kartal Samandıra bağlantı yolunda kamyonetin otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik oluştu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Cemalettin Şimşek idaresindeki 34 FT 756 plakalı kamyonet, bağlantı yoluna girdiği sırada Gökçen Güngör idaresindeki 34 EAJ 727 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet şoförü Cemalettin Şimşek hafif şekilde yaralandı. Yaralı şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonet nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik oluştu.

"BANA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI"Kazaya karışan otomobil sürücüsü Gökçen Güngör, "Bağlantı yolundan bağlanmaya çalışırken beyefendi heralde sol şeritten geliyordu. Bana çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek, devrildi. Durumu iyi gibiydi ama ambulansla hastaneye götürüldü. Benim durumum iyi" dedi.