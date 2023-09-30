Kamyonet D-100 Karayolu'nda Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu Yanyol'da kumaş ve atık tekstil ürünleri yüklü kamyonet demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONET DEVRİLDİ 2 YARALI

Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu Yanyol'da kumaş ve atık tekstil ürünleri yüklü kamyonet demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali G. idaresindeki 35 ANC 982 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve demir bariyerlere çarparak yola devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Ali G. ve yanında bulunan bir kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Yanyol Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, devrilen kamyonet vinç yardımıyla bir buçuk saat sonra kaldırıldı. D-100 karayolundaki trafik normale döndü