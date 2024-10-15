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Kamyonet Çarpışmasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kamyonet Çarpışmasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Midyat- Dargeçit karayolu kırsal Gülveren Mahallesi yakınında iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Hasan Çiçek hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Midyat- Dargeçit karayolu kırsal Gülveren Mahallesi yakınında akşam saatlerinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardaki N.A. (43), B.G. (18), B.M. (34) ve Hasan Çiçek (45) yaralandı. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hasan Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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