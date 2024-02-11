Kamyonet Arkasında Kar Kayma Eğlencesi
Gümüşhane'nin Çaltılı Köyü sakinleri, kamyonetin arkasına bağladıkları otomobil tekerleğiyle kar üzerinde kayak yaparak eğlenceli dakikalar geçirdi. Sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede viral oldu.
Kamyonet arkasına bağladıkları tekerlekle karda kaymanın keyfini yaşadılar
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kamyonet arkasına bağladıkları otomobil tekeriyle kar üstünde kayan köy sakinleri, eğlenceli dakikalar yaşadı.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çaltılı Köyü sakinleri kar üzerinde kendi kurdukları düzenekle kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kamyonet arkasına bağladıkları otomobil tekerlekleri üzerinde kar üstünde kayak keyfi yapan köy sakinleri o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.