Kamyonet Altında Kalan Enes Çelebi'nin Akrabası Tutuklandı

Kamyonet Altında Kalan Enes Çelebi'nin Akrabası Tutuklandı
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Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe'nin, jandarmadaki işlemleri tamamladı. Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Öğe, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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