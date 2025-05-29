Kamyonet Altında Kalan Enes Çelebi'nin Akrabası Tutuklandı
Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Efeler ilçesinde kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybeden Enes Çelebi'nin akrabası Mustafa Öğe'nin, jandarmadaki işlemleri tamamladı. Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Öğe, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Mert CONA/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel