Kamyondan Havalı Korna Çalan Hırsız Tutuklandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki bir kamyondan havalı korna çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Y., adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Ele geçirilen havalı korna ise sahibine teslim edildi.
Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde bir kamyondan havalı korna çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Kirazlık Mahallesi Söğüt Sokak'ta park halindeki bir kamyondan havalı korna çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, şüpheliyi tespit etti.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.Y'yi (23) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen havalı korna ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel