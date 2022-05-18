KAMYONDA YANGIN ÇIKINCA DAMPERİ KALDIRARAK ÇÖPLERİ DÖKTÜ - Haberler

FATİH'te kamyonun kasasındaki çöpler yanmaya başladı. Sürücü, damperi kaldırarak yanan çöpleri yola alevlerin aracı sarmasını önledi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Gazi Mustafakemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Çöp dolu kamyonunun kasasındaki karton ve ahşap malzemeleri bilinmeyen nedenle yandı. Alevlerin yükseldiğini gören kamyon şöförü alevlerin daha fazla yapılmaması için damperi kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Bazı vatandaşlar da yangın söndürme türlerinde alevleri söndürmeye çalışırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel