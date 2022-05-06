KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Haberler

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KAMYONDA DÜŞEN 12 TONLUK RULO SACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin, kamyondan düşen yaklaşık 12 tonluk rulo saca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin, kamyondan düşen yaklaşık 12 tonluk rulo saca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesinde önceki gün sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, çevre yolundan Sakarya istikametine döndüğü sırada kasasında bulunan yaklaşık 12 tonluk rulo sac düşerek yola savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen otomobil, rulo saca çarpmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sakarya, İznik, Güncel, Haberler

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