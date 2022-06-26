Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda kamyonun kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda kamyonun kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir depoda kaçak içki bulunduğu istihbaratına ulaştı. Bugün sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, kamyonun kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Fethiye Güncel Haberler

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