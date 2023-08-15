Adana'da narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan kamyonda aramada 6 kilo metanfetamin ve 1 kilo kokain ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Kamyonda 6 kilo metanfetamin, 1 kilo kokain çıktı: 2 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik köpeği "aşil" ile kamyonda yapılan aramada 6 kilo metanfetamin, 1 kilo kokain ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda takibe aldığı şüpheli bir kamyonu, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Hasan Ç. ile yanındaki Berat K.'nin indirildiği araçta narkotik dedektör köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil'in tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, araçtaki valizin içinde 6 kilo metamfetamin ile 1 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ç. ile Berat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.